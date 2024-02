No tribunal um dia antes de morte, Alexei Navalny riu e fez piada

Desde que foi preso pela primeira vez em janeiro de 2021, Navalny entrou e saiu da solitária, que é frequentemente usada para punir infratores no sistema prisional russo.

Após a audiência, Navalny usou a mídia social. "A prisão de Yamal decidiu quebrar o recorde de Vladimir de bajular e agradar as autoridades de Moscou. Eles acabaram de me dar 15 dias em confinamento solitário", escreveu ele no X.

"Esse é o quarto período de confinamento solitário em menos de dois meses que estou com eles", acrescentou.

Essa foi a última mensagem que ele escreveu.