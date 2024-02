Partido Trabalhista britânico impõe golpe duplo aos conservadores do premiê Sunak

Em outra ameaça ao partido de Sunak, o candidato do Partido Reformista, de direita, obteve 3.919 votos, um sinal, segundo Curtice, de que "agora entrou na batalha eleitoral de forma séria... o que pode aumentar as dificuldades dos conservadores".

Ao abordar essa ameaça, o presidente do Partido Conservador, Richard Holden, disse à Times Radio que um voto no Reformista era um voto no Partido Trabalhista.

"Não acho que estejamos vendo uma grande mudança para o Partido Trabalhista... mas acho que estamos vendo eleitores conservadores que, neste momento, não estão dispostos a apoiar o governo."

Em Kingswood, no sudoeste da Inglaterra, os trabalhistas venceram com 11.176 votos contra 8.675 do candidato conservador. O Reformista recebeu 2.578 votos.