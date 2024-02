Secretário de Estado dos EUA visitará Brasil e Argentina; se reunirá com Lula e Milei

Por Gabriel Araujo e Simon Lewis

(Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajará na próxima semana para o Brasil e a Argentina, onde se reunirá com os líderes de ambos os países e participará de uma reunião de ministros de Relações Exteriores do G20, informou o Departamento de Estado norte-americano nesta sexta-feira.

Blinken irá a Brasília, Rio de Janeiro e Buenos Aires de 20 a 23 de fevereiro. O Rio sediará em 21 e 22 a reunião de ministros do G20, evento que é parte da presidência temporária brasileira do grupo que reúne as maiores economias do mundo.