Segundo mandato de Trump eliminaria agenda climática de Biden

Essas ações de curto prazo seriam seguidas por esforços de longo prazo para reduzir a regulamentação ambiental e a burocracia governamental e -- dependendo da composição do Congresso -- para desfazer as disposições da lei climática assinada por Biden.

Alguns conselheiros também estão pressionando Trump a entregar algumas terras de propriedade federal, potencialmente incluindo florestas nacionais, para os Estados, disse uma pessoa envolvida nessas discussões.

A Reuters conversou com uma dúzia de consultores de política republicana e ex-funcionários do governo Trump que estão ajudando a estabelecer as bases para um segundo mandato de Trump para esboçar a provável abordagem do governo para questões ambientais e de energia.

Cinco das fontes disseram à Reuters que estavam em contato com a campanha de Trump desde que ele lançou sua candidatura à Casa Branca, enquanto outras disseram que estavam preparando documentos detalhados sobre políticas e ideias de pessoal alinhadas com a retórica da campanha de Trump que esperavam que ele use se for eleito.

O projeto de política mostra como um segundo mandato de Trump provocaria outra reviravolta nas políticas dos EUA que regem a forma como o país produz e usa energia e como o maior emissor histórico de gases de efeito estufa lida com a ameaça climática.

Os pontos de discussão também exploram uma profunda divisão política nos EUA entre uma esquerda progressista que pressiona para se afastar dos combustíveis fósseis e uma direita conservadora irritada com as regulamentações ambientais que, segundo eles, acabam com empregos.