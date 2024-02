Texas constrói "acampamento base" militar contra imigrantes na fronteira com México

Quantidades recordes de imigrantes cruzaram ilegalmente a fronteira para os Estados Unidos desde que o presidente Joe Biden chegou ao poder, em 2021, incluindo milhões pelo Texas.

Abbott deslocou milhares de soldados da Guarda Nacional, sob controle estadual, para dissuadir os imigrantes e construiu uma muralha improvisada em Eagle Pass, com contêineres de transporte e arame farpado.

Historicamente, a patrulha de imigração dos EUA é responsabilidade do governo federal, e as ações de Abbott para proteger a fronteira geraram impasses legais com o governo Biden.

“Pela magnitude do que estamos fazendo, pela necessidade de manter e até expandir nossos esforços… é essencial a construção dessa base”, disse Abbott.

O acampamento permitirá que o Texas “reúna um grande exército em uma área muito estratégica” e “aumentará a velocidade e flexibilidade da Guarda Nacional do Texas para responder às travessias”, disse Abbott.

(Reportagem de Ted Hesson em Washington)