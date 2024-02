Universidade de Yale pede desculpas por seu papel na escravidão

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A Universidade de Yale emitiu nesta sexta-feira um pedido de desculpas por sua ligação com a escravidão após vários anos de pesquisa e estudo que, segundo a universidade, foram realizados sobre seus laços com o comércio de escravos.

"Hoje, em nome da Universidade de Yale, reconhecemos o papel histórico de nossa universidade e suas associações com a escravidão, bem como o trabalho, as experiências e as contribuições das pessoas escravizadas para a história de nossa universidade, e pedimos desculpas pelas formas como os líderes de Yale, ao longo do curso de nossa história inicial, participaram da escravidão", disse a instituição educacional dos EUA em um comunicado.