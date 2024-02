Combates e escassez de combustível deixam 2º maior hospital de Gaza fora de serviço

“Há apenas quatro equipes médicas -- 25 funcionários -- atualmente cuidando dos pacientes dentro das instalações”, acrescentou.

Os hospitais de Gaza têm sido um ponto focal da guerra de quatro meses entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, que controla o território sitiado.

Israel invadiu instalações médicas alegando que o Hamas mantém armas e reféns em hospitais. O Hamas nega. A comunidade internacional afirma que os hospitais, que são protegidos pelo direito internacional, devem ser protegidos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) instou Israel a conceder acesso ao hospital ao seu pessoal.

“Tanto ontem como anteontem, a equipe da @OMS não foi autorizada a entrar no hospital para avaliar as condições dos pacientes e as necessidades médicas críticas, apesar de ter chegado ao complexo hospitalar para entregar combustível”, disse o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nas redes sociais.

Os militares israelenses disseram que suas forças especiais estavam operando dentro e ao redor do Hospital Nasser, que mataram dezenas de militantes palestinos e apreenderam uma grande quantidade de armas nos combates em Gaza no último dia.