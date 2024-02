Coreia do Sul pede que médicos não façam "pessoas como reféns" em protesto contra plano

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - O primeiro-ministro da Coreia do Sul pediu neste domingo que médicos não façam "pessoas como reféns", um dia antes de dezenas de estagiários de medicina se demitirem em protesto contra um plano, do governo, para aumentar o número de admissões em faculdades da área e o número de profissionais no país.

Médicos estagiários nos cinco maiores hospitais do país, todos em Seul, disseram que apresentariam sua demissão na segunda-feira, levantando preocupações sobre o impacto nos serviços médicos, uma vez que o sistema depende fortemente deles para cuidados de emergência e agudos.