EUA realizam 5 ataques de autodefesa em áreas de milícia no Iêmen

Os ataques Houthi na área do Mar Vermelho têm sido um sinal da propagação dos conflitos no Médio Oriente, desde que eclodiu a guerra entre Israel e Hamas, após o ataque do grupo militante palestino em 7 de outubro.

Os Houthis, que controlam as partes mais populosas do Iêmen, dizem que seus ataques são em solidariedade aos palestinos atacados por Israel ataca Gaza.

Confrontadas com a crescente violência no Mar Vermelho, as principais companhias marítimas abandonaram em grande parte a importante rota comercial em favor de rotas mais longas em torno de África.

Isso aumentou os custos, alimentando preocupações sobre a inflação global.

(Reportagem de Jasper Ward e Doina Chiacu)