ONU deve votar cessar-fogo em Gaza na terça-feira, mas EUA sinalizam veto

"Os Estados Unidos não apoiam ações sobre este projeto de resolução. Se for votado como redigido, não será adotado", disse Thomas-Greenfield por meio de um comunicado neste sábado.

Tradicionalmente, Washington protege seu aliado Israel das ações da ONU e, desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023, já vetou duas vezes as propostas do conselho.

O país também se absteve duas vezes, permitindo ao conselho adotar resoluções que visavam aumentar a ajuda humanitária a Gaza.