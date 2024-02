Agricultores indianos rejeitam preço mínimo oferecido pelo governo

As soluções propostas pelo governo divergem significativamente do que os agricultores têm defendido, o que indica uma falta de seriedade da parte do governo em relação a toda essa questão, acrescentou Sharma.

Mudar mais colheitas de arroz e trigo, que exigem mais água, para leguminosas não apenas beneficiará um lenço freático que está se esgotando, mas também ajudará a reduzir as importações de leguminosas.

O governo anuncia preços mínimos para mais de 20 colheitas todos os anos para estabelecer uma referência, mas as agências estatais compram principalmente arroz e trigo no nível de apoio, beneficiando apenas cerca de 7% dos agricultores que cultivam essas colheitas.

(Reportagem de Shilpa Jamkhandikar, Rajendra Jadhav, Mayank Bhardwaj e de Chandni Shah)