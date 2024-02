Alemanha lidera apelo da UE por mais sanções contra Rússia por morte de Navalny

O principal diplomata da UE sugeriu que autoridades da prisão russa ligadas à morte de Navalny poderiam ser adicionadas à lista de pessoas sujeitas a congelamento de bens e proibição de viagens.

Não havia confirmação imediata sobre quaisquer medidas mais contundentes que pudessem atingir a economia mais ampla da Rússia e um diplomata da UE disse que até agora parecia que quaisquer novas sanções específicas relacionadas à morte de Navalny seriam "simbólicas" e viriam depois.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que espera que a UE chegue a um acordo sobre o 13º pacote de sanções em breve. As autoridades da UE afirmam que isso pode acontecer na quarta-feira, se Budapeste der seu sinal verde.

"Vimos a força brutal com que o presidente russo reprime seus próprios cidadãos que saem às ruas para se manifestar em favor da liberdade ou escrever sobre isso nos jornais", disse ela. "Proporemos novas sanções à luz da morte de Alexei Navalny."

Navalny morreu em uma prisão no Ártico uma semana antes da marca de dois anos da invasão em grande escala de Moscou na Ucrânia.

O principal diplomata do bloco disse que espera que os países da UE busquem sanções direcionadas contra certas autoridades russas por causa da morte do opositor do Kremlin, um ex-advogado de 47 anos que construiu seu perfil no combate à corrupção estatal na Rússia.