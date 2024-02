Aliados de Nikki Haley na disputa contra Trump apostam na "Super Terça" de março

Por Gram Slattery

ROCKHILL, CAROLINA DO SUL (Reuters) - Apoiadores de Nikki Haley na disputa pela indicação do Partido Republicano para a eleição presidencial dos EUA estão despejando dinheiro em estados que realizarão suas primárias no começo de março, numa tentativa de manter seu nome vivo, segundo documentos regulatórios e operadores políticos que apoiam a candidatura.

Esses esforços se intensificaram nos últimos dias e refletem uma opinião cada vez mais forte de que Haley não conseguirá uma zebra em seu estado natal, a Carolina do Sul, onde o ex-presidente Donald Trump tem grande apoio.