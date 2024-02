Califórnia se prepara para mais chuvas fortes e possíveis tornados

O Vale de Sacramento e o corredor agrícola que inclui cidades como Stockton e Modesto poderiam receber tornados nesta segunda-feira, de acordo com meteorologistas. Isso fica ao sul do “vale dos tornados” do Estado, um trecho de 80 kms entre Chico e Marysville, ao norte de Sacramento, que é geralmente mais vulnerável.

A Califórnia tem uma média de 11 tornados por ano, mas eles tendem a ser breves e mais fracos em comparação com os terríveis tornados que devastam cidades no Centro-Oeste ou no Sudeste, disse Kate Forrest, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia de Sacramento.

A chance de um tornado em qualquer raio de 40 kms da zona de perigo variava entre 2% e 5%, embora a probabilidade acumulativa fosse maior, afirmou Daniel Swain, meteorologista da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

“Não estamos esperando um fenômeno do nível das Grandes Planícies, de maneira alguma, mas pode ser um evento significativo para os padrões da Califórnia”, disse Swain, aos espectadores em seu canal de YouTube no último domingo.

(Reportagem de Daniel Trotta em Carlsbad, California)