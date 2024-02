ELN responderia com força a qualquer ruptura de cessar-fogo na Colômbia, diz líder

As Forças Armadas da Colômbia não responderam de imediato a um pedido de comentário, mas duas fontes do alto escalão negaram qualquer ligação militar com grupos armados ilegais.

O governo também está mantendo conversações com os dois maiores grupos de dissidentes das Farc, mas os esforços para um acordo de rendição com os guerrilheiros fracassaram.

O financiamento acordado pelos dois lados nas negociações com o ELN será destinado aos esforços de paz e ao apoio às necessidades básicas dos combatentes do ELN durante o cessar-fogo, disse García. A suspensão dos sequestros com pedido de resgate significa que o grupo só pode se sustentar por três meses, disse ele.

A fase atual das negociações, que inclui o debate sobre investimentos sociais, pode terminar no próximo ano, disse ele, mas dependerá da manutenção do cessar-fogo pelo governo.

A agenda inclui mais duas fases, e pode haver pouco tempo para chegar a um acordo antes que Petro, que disse que as negociações começariam rapidamente, deixe o cargo em 2026.

Há muito tempo, os observadores expressam o temor de que o ELN, considerado mais radical do que as Farc, não consiga chegar a um acordo. As negociações anteriores com o grupo fracassaram devido a uma cadeia de comando difusa e à dissidência entre os combatentes.