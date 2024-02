Em ação incomum, China oferece apoio à Hungria em questões de segurança

Durante uma visita a Budapeste, Wang disse que esperava que esses esforços fossem "um novo destaque das relações bilaterais" em áreas como combate ao terrorismo e aos crimes transnacionais.

Eles também abrangeriam a segurança e o desenvolvimento da capacidade de aplicação da lei sob a Iniciativa Cinturão e Rota do presidente Xi Jinping, que tem como objetivo conectar a China com o mundo por meio de ligações comerciais e de infraestrutura.

Wang também se reuniu com o ministro do Interior, Sandor Pinter, e assinou documentos sobre aplicação da lei e cooperação em segurança, disse a Xinhua no domingo, mas não deu detalhes.

A garantia de segurança da China ocorre no momento em que a Hungria, uma aliada russa, tem trabalhado para diluir sua dependência dos países ocidentais na última década sob o comando de Orbán, resistindo recentemente à pressão para aprovar a expansão da Otan na Europa.

A Hungria é o único país da Otan que não ratificou o pedido de adesão da Suécia ao bloco de segurança.

A China tem criticado a Otan, especialmente depois que o bloco disse no ano passado que Pequim havia desafiado seus interesses, segurança e valores com suas "ambições e políticas coercitivas".