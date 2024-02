Finlândia quer legislação mais rígida para fortalecer fronteiras e segurança nacional

(Reuters) - A Finlândia, que acusa a Rússia de canalizar imigrantes para sua fronteira leste, planeja alterar a legislação para fortalecer sua segurança nacional e na fronteira e combater o que chama de “imigração instrumentalizada”, disse o Ministério do Interior finlandês nesta segunda-feira.

A Finlândia fechou sua longa fronteira leste com a Rússia no fim do ano passado após um fluxo excepcionalmente grande de pessoas de países como Síria e Somália. O Kremlin negou as alegações da Finlândia de que direcionou imigrantes à fronteira.

O ministério afirmou em um comunicado que isso foi uma tentativa da Rússia de influenciar a segurança nacional da Finlândia.