Índia oferece preços de apoio para milho, algodão e leguminosas a agricultores em protesto

AMBALA, Índia (Reuters) - O governo da Índia ofereceu preços de apoio garantidos para leguminosas, milho e algodão em uma tentativa de romper um impasse com agricultores em protesto, disse o ministro do Comércio, Piyush Goyal, após confrontos de uma semana entre as forças de segurança e os manifestantes.

Gás lacrimogêneo e barricadas foram usados para deter os agricultores, que formam um influente bloco eleitoral, meses antes de uma eleição geral prevista para maio, na qual o primeiro-ministro Narendra Modi buscará um terceiro mandato.

Os comentários de domingo foram feitos após uma maratona de conversas com os sindicatos de agricultores, depois que os manifestantes, que exigem preços mais altos respaldados por lei para quase duas dúzias de produtos, foram detidos em sua marcha a uma distância de cerca de 200 km da capital, Nova Délhi.