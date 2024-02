Na Corte Internacional, palestinos pedem fim da ocupação israelense

Há muito tempo, os líderes israelenses contestam que os territórios estejam formalmente ocupados com base de que foram capturados da Jordânia e do Egito durante a guerra de 1967, e não de uma Palestina soberana.

Al-Maliki acusou Israel de submeter os palestinos a décadas de discriminação e apartheid - acusações que Israel rejeita - argumentando que eles foram deixados com as opções de "deslocamento, subjugação ou morte".

"A única solução consistente com a lei internacional é o fim imediato, incondicional e total dessa ocupação ilegal", disse ele.

Os juízes devem levar vários meses para deliberar antes de emitir seu parecer.

Israel ignorou essas opiniões legais no passado, mas essa poderia aumentar a pressão política sobre sua guerra em Gaza, que matou cerca de 29.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, desde que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro.

Israel capturou Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental - áreas da Palestina histórica que os palestinos querem para um Estado - no conflito de 1967. O país se retirou de Gaza em 2005, mas, juntamente com o vizinho Egito, ainda controla suas fronteiras.