Piloto russo que desertou para Ucrânia é morto a tiros na Espanha, diz imprensa

Um piloto russo que desertou para a Ucrânia com seu helicóptero em 2023 foi encontrado morto em uma garagem subterrânea na Espanha, na semana passada, com o corpo perfurado por balas, segundo reportagens de veículos de imprensa da Ucrânia e da Espanha nesta segunda-feira.

A agência de notícias estatal da Espanha, EFE, publicou que um corpo encontrado em 13 de fevereiro na cidade de Villajoyosa, perto de Alicante, no sul da Espanha, pertencia ao piloto Maxim Kuzminov, que pousou na Espanha com seu helicóptero em agosto do ano passado. Ele estava vivendo na Espanha com um passaporte ucraniano usando um nome diferente, afirmou a agência.

Um porta-voz do serviço de inteligência militar da Ucrânia, o GUR, confirmou à Reuters que Kuzminov morreu na Espanha, mas não deu detalhes sobre a causa da morte. O jornal ucraniano Ukrainska Pravda também publicou que ele foi encontrado morto a tiros.