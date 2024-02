Reino Unido se aproxima de acordo sobre cooperação com força de fronteira da UE

LONDRES (Reuters) - O governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciará nos próximos dias um acordo de cooperação com a agência de proteção de fronteiras da União Europeia, Frontex, em mais um sinal de descongelamento das relações pós-Brexit.

O porta-voz de Sunak disse nesta segunda-feira que o acordo significará que ambos os lados compartilharão informações sobre gangues envolvidas em imigração ilegal e colaborarão em tecnologias para evitar o tráfico de pessoas.

A Frontex "tem uma visão incomparável da imigração ilegal e do crime transfronteiriço no continente europeu, por isso é obviamente correto que tenhamos essas conversas para chegar a esses acordos de trabalho que nos darão novas maneiras de combater a imigração ilegal", disse o porta-voz de Sunak.