Rússia assume controle total de usina de coque em Avdiivka, diz ministério

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas tropas avançaram cerca de 9 km nessa parte da linha de frente de 1.000 km e que as tropas russas estavam avançando após uma batalha urbana mortal.

A Ucrânia disse que havia retirado seus soldados para evitar que as tropas fossem totalmente cercadas após meses de combates ferozes. Putin saudou a queda de Avdiivka como uma importante vitória e parabenizou as tropas russas.

"O agrupamento de tropas do 'Centro', que realizou a ofensiva, assumiu o controle total da usina de coque em Avdiivka", disse o Ministério da Defesa russo em um comunicado ao lado de um vídeo mostrando uma série de explosões no que parecia ser a usina.

"As bandeiras russas foram hasteadas nos prédios administrativos da usina", disse o ministério.

A televisão estatal russa mostrou bandeiras ucranianas azuis e amarelas sendo retiradas em Avdiivka e a bandeira tricolor branca, azul e vermelha da Rússia hasteada, inclusive sobre a usina de coque.

Após o fracasso da Ucrânia em furar as linhas russas no ano passado, Moscou tem tentado reduzir as forças ucranianas no momento em que Kiev pondera sobre uma nova grande mobilização e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nomeia um novo comandante para comandar as tropas.