Von der Leyen recebe apoio de seu partido para buscar segundo mandato na Comissão Europeia

A ex-ministra da Defesa alemã, de 65 anos, provavelmente se tornará a candidata do grupo pan-europeu de centro-direita, o Partido Popular Europeu (PPE), em um congresso em Bucareste, em março.

"Estou tomando uma decisão muito consciente e bem pensada. Gostaria de concorrer a um segundo mandato e sou muito grata à CDU por ter me indicado como a principal candidata do PPE hoje", disse Von der Leyen em uma coletiva de imprensa após a reunião do partido em Berlim.

Como primeira mulher a ocupar o cargo, Von der Leyen conduziu a UE durante a pandemia da Covid-19, a saída formal do Reino Unido do bloco e as perturbações que se seguiram à invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Ela começaria um segundo mandato em um momento em que a Europa está se concentrando em como fortalecer sua segurança, com a Rússia travando uma guerra em suas fronteiras e a possibilidade de o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump retornar à Casa Branca.

Em uma conferência de segurança em Munique, no fim de semana, Von der Leyen disse que a Comissão apresentará uma proposta de estratégia de defesa com o objetivo de promover gastos maiores e mais eficientes com aquisições conjuntas e acordos para fornecer previsibilidade à indústria.

Os líderes dos 27 países membros da UE escolherão o presidente da Comissão após as eleições para o Parlamento Europeu em junho.