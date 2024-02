Irã envia centenas de mísseis balísticos para a Rússia, dizem fontes

Os envios começaram no início de janeiro, após um acordo firmado em reuniões no fim do ano passado entre autoridades militares e de segurança de Irã e Rússia que foram realizadas em Teerã e Moscou, afirmou uma das fontes iranianas.

Uma autoridade militar iraniana -- que, como as outras fontes, pediu para não ser identificada por causa da sensibilidade da informação -- disse que houve pelo menos quatro envios de mísseis e haveria mais nas próximas semanas. Ele se recusou a dar mais detalhes.

"Haverá mais envios", afirmou a segunda autoridade iraniana. "Não há por que esconder. Nós podemos exportar armas para qualquer país que quisermos."

Restrições do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) a exportações de alguns mísseis drones e outras tecnologias do Irã expiraram em outubro. No entanto, Estados Unidos e União Europeia mantiveram sanções ao programa de mísseis balísticos do Irã, em meio a preocupações com a exportação de armas para seus grupos aliados no Oriente Médio e para a Rússia.

(Reportagem adicional de Steve Holland e Phil Stewart em Washington)