Irmão de Biden diz em audiência sobre impeachment que manteve família e negócios separados

Por Makini Brice e Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - O irmão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a parlamentares integrantes do processo de apuração para um impeachment que o relacionamento deles não teve nada a ver com sua carreira nos negócios, enquanto um importante democrata afirmou que o inquérito é baseado em desinformação russa e deveria ser abandonado.

Em um depoimento a portas fechadas, James Biden, de 74 anos, disse a investigadores da Câmara que nunca pediu favores oficiais a Biden ou contou com seu status como irmão de um importante político para alcançar seus interesses.