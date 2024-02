Israel intensifica ataques contra Rafah; família numerosa é morta em casa

Em Jerusalém, o membro do gabinete de guerra israelense, Benny Gantz, citou “sinais iniciais promissores de progresso” por um novo acordo para libertar reféns mantidos por militantes do Hamas em Gaza, em meio a negociações conduzidas por EUA, Egito e Catar para assegurar uma pausa na guerra.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que intensificaram suas operações em Khan Younis, cidade pouco ao norte de Rafah. Não foram mencionados ataques na própria Rafah em seu resumo diário dos eventos em Gaza e não responderam aos pedidos por comentários em um primeiro momento.

Estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas estão amontoadas em Rafah, no extremo sul do enclave, perto da fronteira com o Egito. A maioria delas fugiu de suas casas mais ao norte para escapar do ataque militar de Israel.

O fluxo de auxílio humanitário do Egito para Gaza quase secou nas últimas duas semanas e um colapso da segurança torna cada vez mais difícil distribuir a comida que consegue cruzar a fronteira, segundo dados e autoridades da ONU.

Israel afirmou que está preparando um ataque terrestre contra Rafah, apesar da oposição internacional, inclusive dos EUA, por temerem mortes de civis.

Moradores de Rafah procurados por mensagens de texto relataram vários ataques aéreos israelenses e grandes explosões na cidade, além de navios abrindo fogo em áreas à beira-mar.