Sistema de mísseis de dissuasão nuclear do Reino Unido falha durante teste

Segundo o The Sun, com o secretário de Defesa, Grant Shapps, a bordo do HMS Vanguard para acompanhar o teste, os propulsores de primeiro estágio do míssil -- equipados com ogivas falsas -- não conseguiram entrar em ignição.

O resultado marcou o segundo teste sem sucesso consecutivo de um míssil Trident, após outro que teria desviado do trajeto em 2016, um resultado embaraçoso para um país que já ostentou a maior e mais poderosa força naval do mundo.

Em um comunicado, Shapps disse que o teste do míssil foi a culminação de uma Operação de Demonstração e Shakedown no Vanguard para avaliar o desempenho de suas armas e tripulação, após ele retornar de uma longa reforma.

Ele afirmou que a operação reafirmou a efetividade da dissuasão nuclear do Reino Unido, que o submarino e a tripulação foram "certificados com sucesso" para estarem prontos para a operação, mas que aconteceu uma anomalia "específica do evento".