Vieira diz que G20 tem papel fundamental na redução das tensões globais

"O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias, antigas ou novas. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado", defendeu.

Vieira lembrou ainda que o mundo tem enormes problemas a resolver em relação a fome, pobreza, mudanças climáticas e falta de recursos para financiar a melhoria da qualidade de vida da maior parte da população mundial.

Enquanto as despesas com defesa chegam a 2 trilhões de dólares por ano, os recursos para programas de desenvolvimento seguem parados em 60 bilhões de dólares por ano, e para o Acordo de Paris de mudanças climáticas não se conseguiu chegar aos 100 bilhões de dólares por ano prometidos.

"Não podemos ignorar o fato de que a governança global precisa de profunda reformulação. Nossas diferenças devem ser resolvidas ao amparo do multilateralismo e das Nações Unidas, utilizando como métodos o diálogo e a cooperação, e nunca por meio de conflitos armados", disse.

"À medida que o G20 avança nas discussões sobre seu papel diante das tensões internacionais em curso, encorajo todos os países a iniciarem o diálogo reiterando seus compromissos sob a Carta das Nações Unidas e rejeitando publicamente o uso da força, a intimidação, as sanções unilaterais, a espionagem, a manipulação em massa de mídias sociais e quaisquer outras medidas incompatíveis com o espírito e as regras do multilateralismo como meio de lidar com as relações internacionais."