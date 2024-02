Vítimas pedem investigação independente ao papa sobre abusos cometidos por proeminente padre

Cerca de 20 pessoas, a maioria ex-freiras, o acusaram de vários tipos de abuso, seja quando ele era diretor espiritual de uma comunidade de freiras na Eslovênia, há cerca de 30 anos, ou após se mudar para Roma para seguir sua carreira como artista.

Ele não comentou as alegações, que segundo a Ordem dos Jesuítas no ano passado, são "altamente" confiáveis. Tanto a ordem, à qual pertence o papa Francisco, quanto o Vaticano iniciaram investigações internas.

A ex-freira Gloria Branciani disse publicamente pela primeira vez nesta quarta-feira que Rupnik a forçou a fazer sexo a três com ele e outra freira na Eslovênia e justificou o ato como uma devoção à Santíssima Trindade. Mais tarde, em Roma, ele a forçou a visitar cinemas pornográficos com ele, disse ela.

Ela e outra suposta vítima de Rupnik, a ex-freira Mirjam Kovac, pediram ao papa que encomende o que a defensora das vítimas, Anne Barrett Doyle, chamou de "uma investigação independente sobre como a hierarquia lidou com as alegações contra Rupnik e que publique as conclusões".

Barrett Doyle, codiretora da BishopAccountability.org, um centro de documentação sobre abuso na Igreja Católica com sede nos EUA, disse que a investigação deve "incluir todos os superiores que possam ter feito vista grossa desde o início da década de 1990 até agora e, o mais importante, deve abordar as questões preocupantes que giram em torno do papel do próprio Francisco nesse caso".

As repetidas tentativas de entrar em contato com Rupik, hoje com 70 anos, por meio de seu estúdio de arte em Roma, não foram bem-sucedidas. Um porta-voz do Vaticano se recusou a comentar os comentários de Barrett Doyle.