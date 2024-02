G20 tem consenso sobre solução de 2 Estados para israelenses e palestinos, diz chefe da diplomacia da UE

Por Lisandra Paraguassu

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O chefe de diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, disse nesta quinta-feira que há um consenso dentro do G20 no apoio à solução de dois Estados para a crise entre israelenses e palestinos, e que o bloco precisa deixar clara essa posição publicamente.

"É um consenso entre todos nós, porque eu não ouvi ninguém dizer nada contra a solução de dois Estados. Então vamos tornar público. Eu pedi ao ministro brasileiro (Mauro Vieira) que em suas conclusões orais leve esse tema e explique que todos no G20 são favoráveis a essa solução", afirmou Borrell em entrevista a agências de notícias às margens de reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro.