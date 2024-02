G20 manifesta apoio unânime por solução de 2 Estados para conflito entre israelenses e palestinos

Do desenvolvimento de armamento antissatélite desestabilizador à violação flagrante da integridade territorial do seu vizinho independente, a Ucrânia, e do envio de forças paramilitares em toda a África ao encarceramento e assassinato de dissidentes no país e em todo o mundo, a Rússia tornou-se o principal exportador mundial de instabilidade", disse Blinken. "Na Ucrânia, a guerra de agressão da Rússia está minando a segurança internacional, matando e ferindo milhares de pessoas e deslocando milhões."

Como mostrou a Reuters, o primeiro dia de discussões dos chanceleres, na quarta-feira, centrado nos conflitos globais, fez com que o chanceler russo, Sergei Lavrov, fosse o principal alvo de ataques da maior parte dos países. O diplomata, no entanto, não se abalou e acusou as nações ocidentais de terem dois pesos e duas medidas ao tratar das invasões de Gaza por Israel e da Ucrânia pela Rússia de forma diferente. Na sua visão, são duas guerras de defesa.

REFORMAS

As propostas de reforma das instituições de governança global, um dos objetivos da presidência brasileira no G20, foram "acolhidas por todos", disse Vieira.

Um dos temas centrais da política externa do governo Lula, as mudanças na Organização das Nações Unidas (ONU), no Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) são prioridade para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação do governo brasileiro é que o momento, apesar de complexo com os diferentes conflitos internacionais, pode também ser uma oportunidade para tirar do papel mudanças das quais se falam há pelo menos 30 anos.

"Todos concordaram quanto ao fato de que as principais instituições multilaterais -- ONU, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, entre outras -- precisam de reforma para se adaptarem aos desafios do mundo atual", disse Vieira, revelando ainda que há um acordo sobre a necessidade da ampliação do Conselho de Segurança da ONU com novos membros permanentes e não permanentes.