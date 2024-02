Israel ataca Rafah; viagem de líder do Hamas aumenta esperança de trégua em Gaza

Acredita-se que o Hamas ainda mantenha mais de 100 reféns capturados no ataque de 7 de outubro. O grupo afirma que não os libertará a menos que Israel concorde em encerrar os combates e se retirar de Gaza. Israel diz que não se retirará até que o Hamas seja erradicado.

A chegada do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, ao Cairo nesta semana, em sua primeira visita anunciada publicamente desde dezembro, foi o sinal mais forte, nas últimas semanas, de que as negociações não foram abandonadas. Haniyeh se reuniu com autoridades egípcias envolvidas na mediação, mas até agora pouco foi dito em público.

Sami Abu Zuhri, uma autoridade sênior do Hamas, disse à Reuters que Israel estava voltando atrás em relação aos termos que já havia aceitado no início de fevereiro em uma oferta de cessar-fogo elaborada com os Estados Unidos e mediadores do Egito e do Catar em Paris.

"A ocupação não está interessada em chegar a qualquer acordo", afirmou ele, acusando Netanyahu de ignorar a questão da libertação de reféns em uma troca de prisioneiros. "Ele só está preocupado em continuar a execução de palestinos em Gaza."

Não houve resposta imediata das autoridades israelenses aos comentários. Netanyahu tem dito que não concordaria com as "exigências ilusórias" do Hamas, mas que, se o grupo demonstrasse flexibilidade, seria possível fazer progressos.