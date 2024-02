Israel propõe "bolsões humanitários" administrados por palestinos em Gaza

“SINAL DE CONFUSÃO”

Questionado sobre os comentários da autoridade israelense e da reportagem do Canal 12, a autoridade sênior do Hamas Sami Abu Zuhri disse que um plano como esse seria equivalente à reocupação de Gaza por Israel, que retirou suas tropas e assentamentos do local em 2005. Israel diz que terá controle de segurança indefinido sobre Gaza após a guerra, mas nega que seria uma reocupação.

“Estamos confiantes que este projeto é inútil e um sinal de confusão e nunca será bem-sucedido”, disse Abu Zuhri à Reuters.

A autoridade israelense também deixou claro que a Autoridade Palestina, que exerce um governo autônomo limitado na ocupada Cisjordânia, também estaria proibida de ser parceira dos “bolsões humanitários” porque não condenou o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

Segundo Israel, os militantes mataram 1.200 pessoas e fizeram 253 reféns nesse ataque, o que levou a uma ofensiva terrestre israelense e a um bombardeio aéreo de Gaza, em que morreram cerca de 30.000 pessoas, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

"Qualquer um que tenha participado ou não tenha condenado o dia 7 de outubro está excluído", afirmou a autoridade.