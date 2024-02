Ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Turquia discutem Gaza no G20, diz fonte turca

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, e seu correspondente russo, Sergei Lavrov, discutiram nesta quinta-feira a "terrível situação humanitária em Gaza" e medidas que poderiam ser tomadas sobre a questão na reunião do G20 no Rio de Janeiro, disse uma fonte da diplomacia turca.

Estado-membro da Otan, a Turquia manteve relações amigáveis com a Rússia desde que Moscou ordenou a entrada de dezenas de milhares de soldados na Ucrânia em fevereiro de 2022, provocando uma quebra de relações com a aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

Segundo a fonte, Fidan teria dito a Lavrov que "esperava uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia com a participação de todas as partes e que a Turquia apoia todas as iniciativas para preservar a estabilidade e a prosperidade da região".