Órgão de supervisão de armas químicas culpa Estado Islâmico por ataque na Síria em 2015

AMSTERDÃ (Reuters) - A Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) identificou nesta quinta-feira militantes do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (EIIL) como os prováveis responsáveis por um ataque com armas químicas em Marea, na Síria, em 1º de setembro de 2015.

Há “motivos razoáveis para acreditar que, em 1º de setembro de 2015, durante ataques contínuos com o objetivo de capturar a cidade de Marea, unidades do EIIL usaram mostarda de enxofre”, disse a organização.

A equipe de Investigação e Identificação da Opaq concluiu que 11 indivíduos que entraram em contato com uma “substância preta e maliciosa” encontrada em projéteis no local do ataque sofreram sintomas consistentes com exposição à mostarda de enxofre.