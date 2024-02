Plantas comestíveis, poesia e aulas de inglês: o dia de uma mãe em uma tenda em Gaza

"Eu não perco tempo na tenda. Eu ensino o Corão, eu ensino poesia", disse.

"Nossas crianças estão sofrendo, privadas dos seus direitos. Mas nós, como mulheres palestinas, somos pacientes e trabalhamos duro para motivar nossas crianças a serem as melhores crianças", disse.

Ajoelhada dentro da tenda, sua filha Anood recitou um poema em árabe com uma entonação animada. Al-Baz sentou com o filho, Swalen, ensinando-o inglês básico. As crianças também brincaram um pouco do lado de fora do abrigo empinando pipa.

"Considero as mulheres palestinas entre as mulheres mais fortes do mundo", disse Al-Baz.

"Nós, como mulheres palestinas, sofremos muito, muito, muito nessas tendas. Mas, apesar disso, podemos nos adaptar às circunstâncias e podemos viver nossas vidas", disse.