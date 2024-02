X retira do ar contas supostamente ligadas a agricultores em protesto na Índia

A ação coloca os holofotes novamente sobre as dificuldades enfrentadas pelas gigantes da tecnologia que operam na Índia sob o governo do primeiro-ministro Narendra Modi, que muitas vezes tem criticado o Google, o Facebook e o X por não fazerem o suficiente para combater o que ele chama de conteúdo falso ou "anti-Índia".

O X disse que sua posição sobre o assunto é consistente com seu desafio legal contínuo contra as ordens de bloqueio de conteúdo do governo indiano.

"Nós vamos reter essas contas e publicações somente na Índia; no entanto, discordamos dessas ações e defendemos que a liberdade de expressão deve se estender a essas publicações", afirmou a divisão de assuntos governamentais globais do X em uma publicação, sem nomear as contas.

A declaração ocorre após uma semana de protestos de milhares de agricultores indianos que têm acampado 200 km ao norte de Nova Délhi depois que a polícia bloqueou sua marcha à capital e disparou gás lacrimogêneo contra multidões que tentavam avançar.

O jornal indiano Hindustan Times noticiou que as ordens de bloqueio "emergenciais" emitidas na semana passada pelo governo abrangem as contas de alguns grupos de agricultores e seus apoiadores.

Os ministérios do Interior e de Tecnologia da Informação da Índia não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.