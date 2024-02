Blinken se reúne com Milei em mais recente demonstração de apoio dos EUA

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu nesta sexta-feira o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a mais alta autoridade dos EUA a visitar o país sul-americano desde que o líder ultraliberal tomou posse, em dezembro, prometendo uma "terapia de choque" para estabilizar a economia argentina, que está em crise.

Perguntado no início de sua reunião na Casa Rosada qual era sua mensagem para os EUA, Milei respondeu que "a Argentina decidiu voltar para o lado do Ocidente, para o lado do progresso, da democracia e, acima de tudo, da liberdade".

Milei tem adotado uma postura fortemente pró-EUA, embora ideologicamente esteja mais alinhado com o ex-presidente republicano Donald Trump, o principal desafiante do atual presidente Joe Biden nas eleições do final deste ano.