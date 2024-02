EUA impõem sanções abrangentes contra Rússia e visam mais de 500 pessoas e entidades

A ação visa responsabilizar a Rússia pela guerra e pela morte de Navalny, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, em uma nota, à medida que Washington busca continuar a apoiar a Ucrânia, que está enfrentando uma escassez aguda de munição e vê a ajuda militar dos EUA sendo adiada por meses no Congresso.

"Elas garantirão que Putin pague um preço ainda mais alto por sua agressão no exterior e repressão em casa", disse Biden sobre as sanções.

O Departamento do Tesouro dos EUA visou quase 300 pessoas e entidades, enquanto o Departamento de Estado atingiu mais de 250 e o Departamento de Comércio adicionou mais de 90 empresas à lista. Esse foi um aumento em relação ao ano passado, quando os EUA impuseram sanções a mais de 200 indivíduos e entidades, enquanto o Departamento de Comércio visou 90 empresas no primeiro aniversário da guerra.

As sanções impostas na sexta-feira pelos Estados Unidos vieram em parceria com as dos países membros da União Europeia e do Reino Unido. As ações são as mais recentes de milhares de alvos anunciados pelos EUA e seus aliados após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, que matou dezenas de milhares de pessoas e destruiu cidades.

A economia russa de 2,2 trilhões de dólares, focada na exportação, provou ser mais resistente às sanções sem precedentes do que Moscou ou o Ocidente previam.

O governo Biden esgotou o dinheiro aprovado anteriormente para a Ucrânia, e uma solicitação de fundos adicionais está parada na Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos.