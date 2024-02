Governo recomenda troca de concessionário de energia no Amazonas e mudança legislativa

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia considera que há necessidade de troca do concessionário de distribuição de energia no Estado do Amazonas, que enfrenta graves desequilíbrios financeiros e dívidas bilionárias, e ressaltou que mudanças legislativas são importantes para garantir a sustentabilidade da concessão.

Segundo relatório de um grupo de trabalho do ministério, uma ação é necessária porque a situação da Amazonas Energia deve ser agravada neste ano com o término de medidas de alívio definidas no passado.

Após cinco anos no comando, o grupo privado que adquiriu a distribuidora da então estatal Eletrobras não conseguiu melhorar a concessão do ponto de vista econômico-financeiro e operacional.