Postura mais dura de Biden sobre fronteira testa voto latino em Nevada

Trump e outros republicanos apoiam controles de fronteira mais rígidos - uma das principais preocupações de sua base - e criticam as políticas de Biden como excessivamente permissivas.

A questão é crucial no Estado de Nevada, onde quase um terço dos 3,2 milhões de habitantes do Estado são hispânicos e um em cada cinco é nascido no exterior, de acordo com dados do Censo dos EUA. Biden venceu Trump por pouco em Nevada em 2020 com a ajuda dos eleitores latinos, mas as pesquisas atualmente mostram Trump com uma vantagem no Estado.

Os latinos não são um bloco eleitoral unificado e os republicanos fizeram incursões com os hispânicos em Nevada e em outros lugares na última década. Mas um relatório da empresa de análise de dados Catalist constatou que o apoio dos latinos aos democratas em Nevada permaneceu estável de 2020 a 2022, em 60%.

Um número recorde de imigrantes foi pego tentando cruzar ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México desde que Biden assumiu o cargo em 2021, uma questão que os republicanos tentam usar a seu favor antes da eleição. Uma pesquisa Reuters/Ipsos em janeiro constatou uma preocupação crescente com a imigração, principalmente entre os republicanos, enquanto o índice de aprovação de Biden caiu para 38%.

Com Biden e Trump empatados entre os norte-americanos em idade de votar, Biden tinha uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre Trump entre os hispânicos.