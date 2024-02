Trump retrata eleição de 2024 como batalha cristã semelhante ao Dia D

"Na verdade, sou um cristão muito orgulhoso", disse Trump. "Tenho estado muito ocupado lutando e, você sabe, levando as balas, levando as flechas. Estou levando-as para vocês e me sinto tão honrado em levá-las que vocês não fazem ideia."

Chamando os promotores de "pessoas más", Trump tentou criar uma causa comum com seu público, levantando temores de que o governo Biden estivesse planejando perseguir os cristãos e suas organizações - apesar da falta de evidências para apoiar tal afirmação.

"Os cristãos não podem se dar ao luxo de ficar à margem dessa luta", disse Trump. "A esquerda radical está indo atrás de todos nós porque eles sabem que nossa lealdade não é para com eles. Nossa lealdade é ao nosso país e nossa lealdade é ao nosso criador."

Trump está muito à frente de Nikki Haley, sua única adversária nas primárias republicanas. Ele tem 30 pontos percentuais de vantagem na primária da Carolina do Sul, no sábado, de acordo com a média de pesquisas feita pelo site FiveThirtyEight.