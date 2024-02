Berkshire, de Buffett, registra lucro anual recorde

(Reuters) - O conglomerado Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reportou no sábado lucro anual recorde, impulsionado pelos ganhos de seus investimentos em ações ordinárias, enquanto o aumento das taxas de juros ajudou seus negócios de seguros a gerar mais renda.

O lucro operacional do quarto trimestre aumentou 28%, para 8,48 bilhões de dólares, em comparação com os 6,63 bilhões de dólares do ano anterior.

O lucro líquido do trimestre mais do que dobrou, chegando a 37,57 bilhões de dólares, em comparação com os 18,08 bilhões do ano anterior.