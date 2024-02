Sindicato exige que Lufthansa melhore oferta a trabalhadores antes de negociação

“Os negociadores pediram à Lufthansa que eles se encontrem para uma reunião antes de 13 de março”, afirmou Verdi em comunicado. "Contudo, o pré-requisito para isso é uma oferta significativamente melhor pelo empregador, que deve ser entregue com antecedência.”

Uma empresa de serviços de mídia que administra a comunicação corporativa da Lufthansa não estava imediatamente disponível para comentar o caso neste fim de semana.

A Alemanha foi atingida por várias greves nacionais que afetam a malha aérea, ferroviária e o transporte público, com trabalhadores exigindo maiores salários para lideram com a inflação alta.

Os patrões, por outro lado, pediram um período de apaziguamento geral, com prioridade para as negociações, já que as greves estão custando às indústrias clientes e empregos.

(Reportagem de Vera Eckert)