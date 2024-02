Corpo "torturado" de Navalny é entregue à sua mãe

(Reuters) - O corpo do líder oposicionista russo Alexei Navalny, que morreu inesperadamente na prisão há nove dias, foi entregue à sua mãe no sábado na remota cidade de Salekhard, no Ártico, informou sua porta-voz.

Em um vídeo gravado antes da liberação do corpo, a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, acusou o "demoníaco" presidente Vladimir Putin de "torturar" o cadáver de um oponente político.

Os aliados de Navalny pediram aos partidários que "não relaxassem" e sua porta-voz, Kira Yarmysh, escreveu no X que não havia certeza de que as autoridades russas deixariam os parentes realizarem um funeral "do jeito que a família quer e do jeito que Alexei merece".