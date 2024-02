Como Trump derrotou Nikki Haley em seu Estado natal, a Carolina do Sul

Por Tim Reid e Gram Slattery e Nathan Layne

(Reuters) - A vitória de Donald Trump nas primárias no sábado sobre Nikki Haley em seu Estado natal, a Carolina do Sul, foi o resultado de uma campanha implacável e metódica para eliminá-la como uma ameaça, de acordo com assessores e pessoas próximas às duas campanhas.

Apesar de já ter garantido uma série de vitórias nas primárias, era crucial para Trump vencer na Carolina do Sul, um estado-chave no caminho das primárias republicanas que geralmente sinaliza o candidato do partido. Diferentemente de 2016, Trump estava enfrentando um rival que havia conquistado dois mandatos como governadora do Estado e ainda é popular no local.