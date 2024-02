Netanyahu diz que ainda não está claro se haverá acordo sobre reféns

WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo que ainda não estava claro se um acordo para liberação de reféns vai acontecer a partir de negociações que já estão em andamento, recusando-se a discutir pontos específicos.

Mas ele ressaltou que o grupo militante islâmico Hamas precisava "chegar a uma situação razoável".

Em entrevista à CBS News, Netanyahu disse ainda que se reuniria com sua equipe no domingo para revisar um plano de dupla missão militar, que incluía a retirada de civis palestinos em Gaza e uma operação para destruir batalhões remanescentes do Hamas.