Ucrânia tem plano para nova ofensiva contra Rússia, diz Zelenskiy

KIEV (Reuters) - A Ucrânia tem um plano "claro" para uma nova contraofensiva contra as forças russas, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy no domingo, acrescentando que não poderia revelar detalhes publicamente.

As tropas de Kiev conduziram uma contraofensiva no ano passado, mas não conseguiram romper as linhas defensivas preparadas no sul e no leste ocupados pela Rússia.

"Há um plano (para uma contraofensiva), o plano é claro, não posso contar os detalhes", disse Zelenskiy em entrevista coletiva na capital Kiev.