Astrônomos observam cicatriz em estrela anã branca "canibal"

Por Will Dunham

WASHINGTON (Reuters) - Uma brasa estelar esfriando lentamente chamada de anã branca, com uma cicatriz em seu rosto, está fornecendo novas informações sobre o comportamento de certas estrelas "canibais" no final do seu ciclo de vida.

Usando o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul sediado no Chile, pesquisadores estudaram uma anã branca localizada a cerca de 63 anos-luz da Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano -- 9,5 trilhões de quilômetros. Como todas as anãs brancas, ela é incrivelmente densa, reunindo cerca de 70% da massa do Sol em um objeto do tamanho da Terra.