Congresso dos EUA enfrenta série de desafios sobre financiamento, impeachment e ajuda externa

O Congresso tem se caracterizado pelos atritos e prioridades confusas dos republicanos ao longo do último ano, ainda mais desde que o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, minou um acordo bipartidário sobre a fronteira no Senado e agora deseja que a ajuda dos EUA a seus aliados seja estendida como empréstimos.

Quase dois meses se passaram desde que o presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, concordaram com um nível de gastos discricionários de 1,59 trilhão de dólares para o ano fiscal que começou em 1º de outubro.

Desde então, o Congresso não conseguiu dar continuidade à legislação detalhada que colocaria esse acordo em vigor.

Essa disfunção ofuscou as disputas partidárias entre republicanos e democratas, com os membros linha-dura agora formando seu próprio partido de oposição dentro das fileiras republicanas.

As principais agências de recomendação de risco afirmam que a repetição das disputas está afetando a capacidade de crédito de um país cuja dívida ultrapassou 34 trilhões de dólares.

No mais recente sinal de uma maioria republicana ingovernável na Câmara, alguns membros extremistas estão ameaçando destituir Johnson do cargo de presidente da Câmara caso o líder permita a votação do projeto de lei de ajuda externa de 95 bilhões de dólares que foi aprovado no Senado com apoio bipartidário.